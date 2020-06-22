سفير روسيا بفلسطين: سياسة "الضم" الإسرائيلية ستقوض عملية السلام

أكد سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين، غوتشا بواتشيدزه، إن "الضم" سيقوض عملية السلام، وتنفيذه سيحول دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.









وقال السفير الروسي - في كلمته بالمهرجان الوطني المركزي في أريحا الذي دعت له حركة "فتح" ، اليوم /الاثنين/، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "اجتمعنا اليوم لنلفت نظر العالم حول ما أعلنت عنه إسرائيل حول نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على أراض في الأغوار".







