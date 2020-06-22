مقابل ٤٠ مليون جنيه.. عماد النحاس وافق على بيع أو إعارة طاهر محمد للأهلي مقابل ناصر ماهر و إستعارة لاعب

قال مصدر مسؤول داخل نادي المقاولون العرب أن مجلس إدارة النادي عقد جلسة مع عماد النحاس المدير الفني للفريق لحسم مصير طاهر محمد طاهر لاعب الخط الهجومي بالفريق الأول لكرة القدم.









وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد، إأن عماد النحاس وافق على بيع طاهر خلال الفترة المقبلة وطلب ضم ناصر ماهر كأولوية، ومعه لاعب واحد على سبيل الاعارة من حسين السيد واكرم توفيق و احمد ياسر ريان وصلاح محسن لاعبي الأهلي.





وأردف المصدر أن المقاولون استقر على بيع طاهر مقابل ٤٠ مليون جنيه للانتقال النهائي، أو عشرة ملايين جنيه كإعارة لمدة موسمين كحد أقصى، وفي حالة احتراف اللاعب يحصل الأهلي على نسبة من المقابل المادي.





واضاف المصدر أن رغبة طاهر هي أن ينتقل للأهلي على سبيل الإعارة من المقاولون العرب لكي يسهل انتقاله واحترافه في أوروبا في حالة توافر عرض مناسب مستقبلًا.





وأوضح أن النادي الأهلي ليس لديه مانع بشأن استعارة اللاعب لمدة موسمين ووضع بند الشراء، مؤكدا أن الأمور بين الطرفين في مرحلة تفاوضية جيدة ولا يوجد اختلاف على اي شيء.





وأختتم المصدر حديثه بالتأكيد أن عماد النحاس لا يفكر على الإطلاق في ضم صالح جمعة ضمن الصفقة، نافيًا ما تردد في وسائل إعلامية حول الأمر خلال الساعات الماضية.