بـ40 مليون جنيه.. رئيس المقاولون: طاهر محمد طاهر سينتقل للأهلي حال الموافقة على شروطنا..فيديو

أكد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن ناديه استقر على سعر بيع طاهر محمد طاهر وهو 40 مليون جنيه للانضمام للأهلي خلال الفترة المقبلة.





وقال رئيس المقاولون في تصريحاته عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على فضائية صدى البلد، أن إدارة المقاولون العرب استقرت على البيع النهائي واستبعاد الإعارة.





وتابع أن عماد النحاس المدير الفني للفريق له الحق في اختيار اللاعبين الذين يضمهم من الأهلي ضمن صفقة طاهر محمد طاهر على سبيل الإعارة مؤكدا أنه يريد ناصر ماهر بالإضافة إلى حسين السيد و أحمد ياسر ريان و أكرم توفيق و صلاح محسن و محمد شريف.





وأضاف أن النادي الأهلي لم يرد حتى الآن على مطالبهم منتظرين إجتماعها يعقده محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع اللجنة الفنية بالفريق لحسم هذا الملف.





وأوضح انه في حالة مشاركة طاهر في أمم افريقيا الماضية كنا سنطلب مبلغا أكبر لبيعه بالإضافة إلى تسويقه في اوروبا وليس في الدوري المحلي ولكن الأمر اختلف بسبب كورونا وبسبب اصابة طاهر مع المنتخب الأوليمبي.





وشدد صلاح ، علي أن الزمالك لم يدخل في أي تفاوض مع طاهر محمد خلال الفترة الماضية.





وأختتم تصريحاته قائبل:" أن المقاولون سيضع بندا للحصول على نسبة إعادة بيع في عقد طاهر محمد مستقبلا مع الأهلي في حالة اتمام الصفقة .



