AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بـ40 مليون جنيه.. رئيس المقاولون: طاهر محمد طاهر سينتقل للأهلي حال الموافقة على شروطنا..فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:15 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
Advertisements
حسن العمدة
أكد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن ناديه استقر على سعر بيع طاهر محمد طاهر وهو 40 مليون جنيه للانضمام للأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس المقاولون في تصريحاته عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على فضائية صدى البلد، أن إدارة المقاولون العرب استقرت على البيع النهائي واستبعاد الإعارة.


وتابع أن عماد النحاس المدير الفني للفريق له الحق في اختيار اللاعبين الذين يضمهم من الأهلي ضمن صفقة طاهر محمد طاهر على سبيل الإعارة مؤكدا أنه يريد ناصر ماهر بالإضافة إلى حسين السيد و أحمد ياسر ريان و أكرم توفيق و صلاح محسن و محمد شريف.

وأضاف أن النادي الأهلي لم يرد حتى الآن على مطالبهم منتظرين إجتماعها يعقده محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع اللجنة الفنية بالفريق لحسم هذا الملف.

وأوضح انه في حالة مشاركة طاهر في أمم افريقيا الماضية كنا سنطلب مبلغا أكبر لبيعه بالإضافة إلى تسويقه في اوروبا وليس في الدوري المحلي ولكن الأمر اختلف بسبب كورونا وبسبب اصابة طاهر  مع المنتخب الأوليمبي.

وشدد صلاح ، علي أن الزمالك لم يدخل في أي تفاوض مع طاهر محمد خلال الفترة الماضية.

وأختتم تصريحاته قائبل:" أن المقاولون سيضع بندا للحصول على نسبة إعادة بيع في عقد طاهر محمد مستقبلا مع الأهلي في حالة اتمام الصفقة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسماعيلي يستفسر من الأهلي عن موقف أحمد الشيخ وناصر ماهر

أول عرض رسمي.. المقاولون العرب يكشف تفاصيل طلب الأهلي ضم طاهر محمد طاهر

رئيس المقاولون العرب: الأهلي تفاوض للحصول على خدمات طاهر محمد.. فيديو

طاهر محمد طاهر على أعتاب الأهلي

عماد النحاس: حددنا 6 أسماء من الأهلي مقابل طاهر محمد طاهر.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. رحيل لاعب الأهلي للدوري البرتغالي.. مرتضى يعلن مفاجأة.. نادي مصر يرفض المشاركة في مسحات كورونا

ترشيحاتنا

علماء يكتشفون سبب فقدان حاسة الشم عند الإصابة بفيروس كورونا

السعودية: إقامة حج هذا العام للمقيمين داخل المملكة فقط

وزير الري السوداني: سد النهضة قضية قومية لا تتحمل أي خلافات

السعودية تعلن أداء الحج بأعداد محدودة من المقيمين داخل المملكة

نتائجه مبشرة.. لجنة مكافحة كورونا: تجارب سريرية على عقار لعلاج مصابي فيروس كورونا

اعرف الحقيقة.. هل ينتقل فيروس كورونا من خلال الطعام؟

AdvertisementS

الحكاية كلها هنا.. قصة فايلر مع الأهلي وسر سفره

بيان رسمي.. الكاف يعلن خطته لاستكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

عقب إعلان عودته لـ التعليق الرياضي .. تاريخ حافل من الإنجازات لـ أحمد شوبير في المجال الإعلامي والإداري

الأهلي يرد على شائعة إصابة لاعبيه بفيروس كورونا

سلموا تعهدات مكتوبة لشيكابالا.. لاعبو الزمالك يرفضون خوض مباريات الدورى

أحمد مجاهد: استكمال الدوري الممتاز ليس قرار دولة.. وهذا الدليل

أخبار الرياضة .. سر سفر فايلر وأزمته مع الأهلي .. لاعبو الزمالك يرفضون خوض مباريات الدوري

الحقد القطري على السعودية السبب الحقيقي وراء عدم إذاعة الدوري الإيطالي على بي إن سبورتس.. تفاصيل

هشام حطب: كورونا بريء من إلغاء دورى كرة اليد.. والأندية لا تملك حق الاعتراض

مقابل ٤٠ مليون جنيه.. عماد النحاس وافق على بيع أو إعارة طاهر محمد للأهلي مقابل ناصر ماهر و إستعارة لاعب

أخبار النادي الأهلي .. قصة فايلر مع الفريق وسر سفره.. نتيجة مسحة كورونا للاعبين .. طاهر محمد طاهر يوافق على ارتداء التيشيرت الأحمر

دروس مرتضى منصور .. الزمالك يحسم موقفه من مسابقة كرة اليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ن طاولات البلياردو لأرجوحة السقف..ديكورات السيارات موضة 2020

بفستان ملفت .. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

ظهرت مع تامر بشير .. تعرف على تفاصيل سيارة mercedes GLC 43 AMG.. صور