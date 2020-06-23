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أخبار العالم

قائد بالجيش الليبي لـ صدى البلد: كلمة الرئيس السيسي رفعت معنويات قواتنا وشعبنا.. ومستعدون للقتال

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:28 ص
صدى البلد
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احمد شريف

قال العميد خالد المحجوب بن خميس، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن الرئيس السيسي كان متأنيا، في رد فعله، خلال خطابه الأخير؛ لكون الهدف الاستراتيجي لتركيا لم يَحِنْ بعد، ولهذا جاء "الخط الأحمر" الذي أعلن عنه الجيش الليبي، والذي أكده الرئيس السيسي خلال خطابه الذي ألقاه في أثناء تفقده لقوات الجيش بالمنطقة الغربية.

 

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي- في تصريحه لموقع صدى البلد- أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، رفعت من معنويات الجيش الليبي وشعبه، لافتا إلى أن الجيش الليبي يحشد قواته الجاهزة لأي عدوان قد يقع من قبل ميليشيات أردوغان.

 

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وأفاد العميد خالد المحجوب بن خميس، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، بأنه من المؤكد عندما يتلقى الجيش الليبي دعما من قبل دولة كبرى مثل مصر الشقيقة، ستجعل المعركة تدار بكفاءة يمكن أن تقلب موازين الحرب.

 

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي لـ صدى البلد، إلى أن الرئيس السيسي ذهب إلى إبعاد كثيرة خلال كلمته الاخيرة، أوضح من خلالها عمق العلاقة، وأن المصير الليبي والمصري واحد، والأمن واحد، لافتًا إلى أن الجيش الليبي قاتل بالأمس مع إخوته من الجيش المصري بجبهات القتال في الشمال، وأنه من الطبيعي أن الجيش المصري يكون داعما ومساندا ومتواجدا بقوة مع الجيش الليبي.

 


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