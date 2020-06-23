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أحمد هيكل: الأسعار لن ترتفع في الفترة المقبلة.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:08 ص
احمد هيكل
احمد هيكل
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إبراهيم القادري
قال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة احدى الشركات للاستثمارات المالية، إن أزمة فيروس كورونا عميقة ومستمرة على مستوى العالم حتى يتم التوصل إلى لقاح.

وأضاف أحمد هيكل خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه  ام بي سي مصر ، إن مصر قامت بالتعامل مع ازمة فيروس كورونا بطريقة عاقلة واكد علي ان العالم سيتعافي من آثار كورونا في سنة 2025 أو 2026.

وأوضح أحمد هيكل ، أن التجارة العالمية تتأثر وليس هناك بديل للزراعة والتجارة المحلية واكد علي ان اولويات الصرف ستتغير.

وتابع: أن مصر أفضل من دول كثيرة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا بسبب الإصلاح الاقتصادي الذي حدث.

واستكمل: أن هناك طفرة كبيرة حدث في البنية التحتية في مصر وأن التضخم لن يزيد والأسعار لن ترتفع في الفترة المقبلة.

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