عصام الحضري يجهز ملعبا لممارسة التمارين الرياضية.. شاهد

نشر عصام الحضري لاعب المنتخب المصري السابق، فيديو جديدا له، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عصام الحضري بالفيديو، وهو يخطط أحد الملاعب الصغيرة؛ للعب الكرة وممارسة التمارين الرياضية عليه، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.

وسبق أن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.

وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.