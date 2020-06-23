مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لاستعراض قرارات لجنة أزمات كورونا

يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس محلس الوزراء مؤتمرا صحفيا بعد قليل لعرض القرارات التي اتخاذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس " كورونا " المستجد في اجتماعها، منذ قليل، بمقر مجلس الوزراء.





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وكانت قد استعرض الاجتماع اخر مستجدات جهود مواجهة فيروس كورون ا المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، وتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات .





كما وتناقش اللجنة خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقًا لتطورات الوضع الصحي في البلاد .





وتناقش ايضا اللجنة القرارات التي سوف تطبق من اول يوليو المقبل ضمن قرارات الفتح التدريجي وذلك في تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج.



