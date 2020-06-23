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أخبار البلد

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لاستعراض قرارات لجنة أزمات كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:36 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس محلس الوزراء مؤتمرا صحفيا بعد قليل لعرض القرارات التي اتخاذتها  اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد في اجتماعها، منذ قليل، بمقر مجلس الوزراء.


وكانت قد استعرض الاجتماع  اخر مستجدات جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، وتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات .

كما وتناقش اللجنة خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقًا لتطورات الوضع الصحي في البلاد .

وتناقش ايضا اللجنة القرارات التي سوف تطبق من اول يوليو المقبل ضمن قرارات الفتح التدريجي وذلك في تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج.

ومن الجدير بالذكر ان اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، يحضرها وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الشراء الموحد.
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