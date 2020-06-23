أحمد موسى: دعم عربي لموقف مصر في أزمة ليبيا وتحذيرات أوروبية لتركيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اجتماع الجامعة العربية اليوم كان بخصوص الملف الليبي وسد إثيوبيا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك تضامن عربي كبير لموقف مصر في الأزمة الليبية عدا قطر الداعمة للإرهاب والسراج والمليشيا الإرهابية ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى :" حديث مصر عبر وزير خارجيتها محدد وهو التزام مصري واضح، وتحدثت مصر بنقاط محددة فيما يتعلق بموقف مصر في سد إثيوبيا والوضع في ليبيا".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "الأوروبيون يضغطون بشكل كبير على تركيا نتيجة التدخل في ليبيا".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" تركيا تصر على دخول سرت لفرض السيطرة عليها لتحقيق مصالحها وهناك تحذيرات أوروبية من دخول تركيا إلى سرت ".