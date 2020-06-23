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أحمد موسى: دعم عربي لموقف مصر في أزمة ليبيا وتحذيرات أوروبية لتركيا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:55 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن اجتماع الجامعة العربية اليوم  كان بخصوص الملف الليبي وسد إثيوبيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   هناك تضامن عربي كبير لموقف مصر في الأزمة الليبية عدا قطر الداعمة للإرهاب والسراج والمليشيا الإرهابية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"   حديث مصر عبر وزير خارجيتها محدد وهو التزام مصري واضح، وتحدثت مصر بنقاط محددة فيما يتعلق بموقف مصر في سد إثيوبيا والوضع في ليبيا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "الأوروبيون يضغطون بشكل كبير على تركيا نتيجة التدخل في ليبيا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"   تركيا تصر على دخول سرت لفرض السيطرة عليها لتحقيق مصالحها وهناك تحذيرات أوروبية  من دخول تركيا إلى سرت ".
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