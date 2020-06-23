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يدافع عن الإخوان.. أحمد موسى: ممثل قطر في الجامعة العربية مش فاهم حاجة في الدبلوماسية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:17 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن إحدى فقرات بيان الجامعة العربية خاصة بمبادرة "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "بعض الدول تحفظت على بند مبادرة إعلان القاهرة ومنها قطر وتونس". 

وتابع الإعلامي أحمد موسى "تم تشكيل لجنة في الجامعة العربية لصياغة بيان بشأن ليبيا ضم مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب".  
 
ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "قرار الجامعة العربية اليوم يتم تطبيقه وسارٍ بالفعل".  

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن "ممثل قطر في الجامعة العربية مش فاهم حاجة في الدنيا، ولا يعلم شيئا عن الدبلوماسية، وقال إن قطر ضد التدخلات وأنها مع حكومة السراج، في حين أن قطر دافعت عن السراج والمليشيا الإرهابية في ليبيا".

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