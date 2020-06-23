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الجامعة العربية: مصر حصلت على دعم عربي جيد بشأن أزمة سد النهضة..فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:29 م
السفير حسام زكى
السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية
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محمود محسن
أكد  السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن التجربة الليبية اثبتت ان الحل العسكري يستحيل أن ينهي الأزمة مؤكدا أنه من الأفضل لجميع الأطراف في الأزمة الليبية العودة آلى المسار السياسي.

وأضاف زكي خلال حوار خاص لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc أن المنطق المصري لا يزال قائما على الحل السياسي لتوحيد الصف بين الغرباء الليبيين الا اذا تعرضت لتهديد مباشر لأمنها القومي.

وتابع الأمين العام المساعد للجامعة العربية، ننتظر أن نؤثر الضغوط على الجانب التركي في تغيير مساره في الأزمة الليبية.

وأشار السفير حسام زكي إلى أن مصر حصلت على دعم عربي جيد بشأن ازمة سد النهضة مؤكدا أن الموقف القانوني المصري أقوى بمراحل من الموقف القانوني الأثيوبي.

وقال : إن اثيوبيا بدأت تزييف الحقائق وتقول أن مصر وافقت على بناء السد متجاهلة رفض مصر الاضرار بمصالحها ومخالفة القانون الدولي. 
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