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رياضة

مرتضي منصور يعلن صفقات نادي الزمالك الجديدة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:52 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن حصوله على توقيع 4 صفقات  سوبر بشكل رسمى رافضا الإفصاح عن أسمائهم فى الوقت الحالى.

وكشف مرتضى منصور عبر تصريحات تليفزيونية ببرنامج زمالكاوى الذى يبث على شاشة قناة  الزمالك عن إنهاء الثلاثى فاروق جعفر مستشار المجلس وأحمد مرتضى عضو المجلس وأمير مرتضى المشرف على الكرة صفقتين سوبر من العيار الثقيل بخلاف صفقتين سابقتين.

وتردّدت أنباء عن حسم الزمالك صفقة حمزة المثلوثي ظهير أيمن الصفقاسى التونسى وأري بابل مهاجم أول أغسطس الأنجولي بجانب صفقتين من الدوري المحلى.

وقال منصور إن الفريق الأبيض يحتاج لدعم بصفقة خامسة فقط ليكمل عقد صفقاته فى الموسم المقبل .
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