الغلق الفوري عقوبة المخالفين.. التنمية المحلية: لجان يومية للمرور على المطاعم والمقاهي لمراقبة التزامها باشتراطات الفتح

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات، وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتوافق على عودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين، ومنها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات .











وقال شعراوي إنه فيما يخص قرارات اللجنة العليا الخاصة بفتح المطاعم - المقاهي المرخصة من وحدات الإدارة المحلية، وذلك ابتداءً من يوم السبت القادم حتى الساعة العاشرة مساءً يوميًا، تم الاتفاق على عدد من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح، ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل.









وشدد وزير التنمية المحلية على أنه في حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.









وأوضح شعراوي أنه سيتم السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى.









كما طالب الوزير بترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام، و1 متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ فى الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 أشخاص على المائدة، مع تشغيل المصاعد - إن وجدت - بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية وغلق أماكن ألعاب الأطفال.









وشدد شعراوي على ضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات، وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعى ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.









وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة، وحظر "الخدمة الذاتية بالبوفيه" مع السماح بخدمة البوفيه "غير المفتوح" واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.









وشدد شعراوي على استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم، وأهمية إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.









وطالب الوزير بالاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام، مع وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.









وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية في جميع أنحاء المنشأة.







