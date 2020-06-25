AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف | مخاطر تناول الأسبرين عشوائيًا

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:00 م
الأسبرين
الأسبرين
Advertisements
آلاء حسن
يعتقد البعض أن تناول الأسبرين يسهم فى الوقاية من الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية إلا أن الأطباء حذروا من تناول الأسبرين دون استشارة الطبيب.


فلا يجب تناوله كإجراء وقائي من أي مشكلة صحية نظرا لما يحتويه الأسبرين من مخاطر عديدة، فيسبب سيولة الدم ويحوي مادة حمضية تسبب تآكل جدار المعدة.


اقرا ايضا

من غير كلور.. خليط هائل لتبييض الوسادات والقمصان
لو وزنك زايد.. نظام فعال لإنقاص الوزن في أقل من شهر

ولمزيد من المعلومات تابع فيديوجراف يوضح المخاطر الصحية التي يسببها الاسبرين .. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يسبب نزيفا .. أضرار تناول الأسبرين.. "فيديو"

يهدد بالوفاة.. دراسة جديدة تحذر الأصحاء من تناول الأسبرين للوقاية من الأمراض

فيديوجراف.. طريقة علاج مرض كاواساكي

الأسبرين يؤدي لنزيف في المعدة .. أصحاب الأمراض الرئوية المزمنة أقل عرضة للاصابة بكورونا

نزيف في المخ.. مخاطر تناول الأسبرين بشكل عشوائي.. شاهد

من غير كلور.. خليط هائل لتبييض الوسادات والقمصان

ترشيحاتنا

احترس.. علامات وأعراض لكل نوع من السرطان.. عليك التوجه للطبيب فورا

بسبب خلافات الجيرة .. شباب يحاولون حرق طفل بـ مولوتوف فى الغربية

وسادة تبريد.. حلول بسيطة وفعالة لمن يواجهون صعوبة في النوم خلال الحر

محاولة إنقاذ طفلة من الغرق تودي بحياة 3 أفراد من عائلة واحدة.. تفاصيل

طلق ولادة في اللجنة.. وطالب يهرب بالأسئلة.. 12 مشهدا غريبا في امتحانات الثانوية اليوم

الحكومة: غلق الشواطئ ومنع الأفراح.. وصالات الألعاب تستقبل الرواد من 6 صباحا لـ 9 مساءً

AdvertisementS

الموت يفجع المخرج خالد يوسف .. تفاصيل

النادى يجرى تغييرات كبيرة.. الزمالك يوجه الشكر لمديرالتعاقدات

بعد عطل فني .. التضامن : عودة عمل موقع الاستعلام عن علاوات أصحاب المعاشات

مصرع 3 مدرسين وإصابة آخر في حادث أثناء عودتهم من مراقبة الثانوية العامة بالوادي الجديد

للإساءة لسمعة مصر.. وزير السياحة: إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق بالجيزة

على البحر.. غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة برفقة زوجها

ولادة وخناقة ومرضى في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم ترصد 16 حالة غش بالموبايل في امتحان اللغة الإنجليزية.. والتعليم تشكر الأمن والمحافظين على تعاونهم الملحوظ

الحمد لله..ابنة رجاء الجداوي: والدتى حالتها حرجة لكن فى وعيها

الأمم المتحدة: التفاوض السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

بعد بحثها عن عريس.. فتاة الفيسبوك: عايزة اشتغل

خبير وبائيات يشرح بالنسب.. هل اقتربت معدلات الإصابة بـ كورونا في مصر من الانخفاض؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب تستفز الجمهور بهذه الاطلالة

بفستان بسيط.. منى فاروق تخطف الأنظار في أول ظهور بعد العودة لـ مصر

بعد بحثها عن عريس.. فتاة الفيسبوك: عايزة اشتغل