فيديوجراف | مخاطر تناول الأسبرين عشوائيًا

يعتقد البعض أن تناول الأسبرين يسهم فى الوقاية من الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية إلا أن الأطباء حذروا من تناول الأسبرين دون استشارة الطبيب.
فلا يجب تناوله كإجراء وقائي من أي مشكلة صحية نظرا لما يحتويه الأسبرين من مخاطر عديدة، فيسبب سيولة الدم ويحوي مادة حمضية تسبب تآكل جدار المعدة.
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فلا يجب تناوله كإجراء وقائي من أي مشكلة صحية نظرا لما يحتويه الأسبرين من مخاطر عديدة، فيسبب سيولة الدم ويحوي مادة حمضية تسبب تآكل جدار المعدة.
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