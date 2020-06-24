AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

روجينا: أمنيتي تقديم شخصية نعيمة عاكف في أحد أعمالها

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:43 م
صدى البلد
Advertisements
عمر صبحي
قدمت  الفنانة روجينا في رمضان الماضي دور "فدوى" من خلال مشاركتها في مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان واحمد زاهر و نور اللبنانية وغيرهم من النجوم . 


وعبرت روجينا عن حبها  الشديد للفنانة الراحلة  نعيمة عاكف وتمنت انها تجسد "شخصيتها"  في احد  اعمالها،

 وقالت من خلال لقائها في برنامج " it بالعربي" :   انا طول عمري بقول نفسي اقدم شخصية نعيمة عاكف هي جت اثرت فينا بشكل كبير اوي كانت فراشة وماتت وهي صغيرة اوي الحقيقة كانت حاجة عظيمة ومختلفة في جيلها بتلاقيها بتمثل بترقص بتغني دمها خفيف لا  نعيمة عاكف حالة .

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر و إدوارد والفنانة سلوى عثمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. روجينا تشارك جمهورها بـ مشهد لها من مسلسل البرنس

كورونا الشاشة.. روجينا عن دورها في مسلسل البرنس

روجينا عن دورها في البرنس : العشق الممنوع فرع الشرابية

يا ترى فدوى هتقتل مين؟.. روجينا تفجر مفاجأة لمتابعي مسلسل البرنس.. فيديو

فدوى يا عمرى.. روجينا تنشر صورًا من مسلسل البرنس عبر إنستجرام.. شاهد

على طريقة فدوى.. روجينا تهنئ متابعيها بعيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

بالتفاصيل.. أسباب الارتفاع الكبير في سعر الذهب اليوم ومصيره الفترة المقبلة

تعرض لحملات تشويه.. أحمد موسى: مبروك لـ كرم جبر توليه منصب رئيس الأعلى للإعلام

انهيار الأرض أسفل أم وأطفالها.. هذا ما حدث لهم.. فيديو

تطورات ملف سد النهضة.. السيسي: رفض أي إجراء أحادي يمس حقوق مصر في مياه النيل

الصحة العالمية: نتوقع الوصول إلى 10 ملايين إصابة بـ كورونا الأسبوع المقبل

أخواتي وحشتوني.. ظهور مميز لأحمد فلوكس بصحبة أقاربه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. 10 أطعمة تقوي المناعة

بدون أدوية.. طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الجرب

للرجال.. 3 خطوات بسيطة للحصول على قصة شعر جاستين تيمبرلك