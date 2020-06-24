روجينا: أمنيتي تقديم شخصية نعيمة عاكف في أحد أعمالها

قدمت الفنانة روجينا في رمضان الماضي دور "فدوى" من خلال مشاركتها في مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان واحمد زاهر و نور اللبنانية وغيرهم من النجوم .









وعبرت روجينا عن حبها الشديد للفنانة الراحلة نعيمة عاكف وتمنت انها تجسد "شخصيتها" في احد اعمالها،





وقالت من خلال لقائها في برنامج " it بالعربي" : انا طول عمري بقول نفسي اقدم شخصية نعيمة عاكف هي جت اثرت فينا بشكل كبير اوي كانت فراشة وماتت وهي صغيرة اوي الحقيقة كانت حاجة عظيمة ومختلفة في جيلها بتلاقيها بتمثل بترقص بتغني دمها خفيف لا نعيمة عاكف حالة .



