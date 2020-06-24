عودة العمل بكامل الطاقة في أجهزة المدن الجديدة اعتبارا من الأحد

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، التابعة لوزارة الإسكان، عودة جميع العاملين بالهيئة وأجهزتها، وأجهزة المدن الجديدة، للعمل بدون استثناء، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.





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ونص قرار الهيئة، الذى حمل رقم 32 لسنة 2020 على التنبيه على كافة العاملين باتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء التواجد بمقرات العمل ويحظر تواجد أي من العاملين بمقر عمله دون ارتداء الكمامات الواقية على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





ونص القرار تشكيل مجموعة عمل بالجهاز تحت إشراف رئيس الجهاز شخصيا لمراجعة كافة الإجراءات الاحترازية بصورة متبعة.









بالنسبة لحالات العاملين المشتبه في إصابتها يتم تحويلها فورا لعمل التحاليل و الأشعة المقطعية المحددة لذلك ولا يسمح له بالتواجد بمقر العمل إلا بعد ظهور النتائج وعرضها على طبيب الجهاز والسماح بعودته في حالة النتائج سلبية، أم بالنسبة للحالات التي ثبتت التحاليل والاشاعات إيجابيها للفيروس يتم اتخاذ الإجراءات الطبية المتبعة بشأنها ولا يسمح بعودته للعمل الا بعد انتهاء فترة العزل واعادة التحاليل وثبوت سلبيتها وموافقة طبيب الجهاز على عودته للعمل.





بالنسبة للعاملين المخالطين لحالات إيجابية او مشتبه في اصابتها يتم تقديم ما يفيد ذلك ويتم اتخاذ نفس الإجراءات المتبعة تجاه الاحالات التي ثبت ايجابيتها.



