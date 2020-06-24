مع اقتراب فتح المساجد.. 9 نصائح من هاني الناظر للوقاية من كورونا

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية و رئيس المعهد القومي للبحوث سابقا ، عدة نصائح لمتابعيه بالتزامن مع قرب فتح المساجد ابتداءا من يوم السبت المقبل.
وكتب هاني الناظر على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مع اعادة فتح المساجد وعند ذهابك للصلاة باذن الله برجاء مراعاة الاتي
١- لا تذهب للصلاة اذا كنت تعاني من اي ادوار برد او سعال او ارتفاع في درجة الحرارة
٢- دائما تحتفظ بمناديل ورقية للاستعمال عند اللزوم
٣- احتفظ بزجاجة مياه صغيرة تستعملها في الشرب عند اللزوم ولا يستعملها احد غيرك
٤-خذ معك سجادة الصلاة الخاصة بك للصلاة عليها في المسجد
٥- توضأ في المنزل قبل الخروج
٦- ارتدي الكمامة قبل الدخول للمسجد ولا تنزعها نهائيا الا بعد رجوعك المنزل
٧- حافظ علي مسافة مترين بينك وبين المصلين
٨- لا تصافح ولا تحتضن ولا تقبل اي انسان داخل او خارج المسجد
٩-بعد الانتهاء من الصلاة يفضل مغادرة المسجد مباشرة