AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مع اقتراب فتح المساجد.. 9 نصائح من هاني الناظر للوقاية من كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:15 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية و رئيس المعهد القومي للبحوث سابقا ، عدة نصائح لمتابعيه بالتزامن مع قرب فتح المساجد ابتداءا من يوم السبت المقبل. 

وكتب هاني الناظر على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مع اعادة فتح المساجد وعند ذهابك للصلاة باذن الله برجاء مراعاة الاتي 

 ١- لا تذهب للصلاة اذا كنت تعاني من اي ادوار برد او سعال او ارتفاع في درجة الحرارة
 
 ٢- دائما تحتفظ بمناديل ورقية للاستعمال عند اللزوم
 
  ٣- احتفظ بزجاجة مياه صغيرة تستعملها في الشرب عند اللزوم ولا يستعملها احد غيرك
  
 ٤-خذ معك سجادة الصلاة الخاصة بك للصلاة عليها في المسجد
 
 ٥- توضأ في المنزل قبل الخروج 
 
٦- ارتدي الكمامة قبل الدخول للمسجد ولا تنزعها نهائيا الا بعد رجوعك المنزل

 ٧- حافظ علي مسافة مترين بينك وبين المصلين
 
 ٨- لا تصافح ولا تحتضن ولا تقبل اي انسان داخل او خارج المسجد
 
٩-بعد الانتهاء من الصلاة يفضل مغادرة المسجد مباشرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة فتح المساجد غدا لأداء صلاة الجمعة .. ماذا قالت وزارة الأوقاف

قبل أول امتحان.. هانى الناظر يقدم نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

نشرة المرأة والصحة.. نصائح للثانوية العامة وعلاج جديد للسرطان وطرق ارتداء الفستان السواريه

لتصلي في المسجد.. الأوقاف تحدد 4 شروط يجب على المصلي اتباعها

بعد فتح المساجد.. المرأة ممنوعة من الذهاب للصلاة في المسجد لهذا السبب

لأول مرة .. الأوقاف تسمح بالصلاة في المساجد الجديدة بعد تسليمها بدون «فرش»

ترشيحاتنا

بالأبيض.. ياسمين عبدالعزيز مع زوجها فى أحدث ظهور لهما.. شاهد

الجبلاية ترد على عدم استكمال الزمالك للدوري: ننتظر الخطاب الرسمي

لو وزنك زايد.. نظام فعال لإنقاص الوزن في أقل من شهر

ننشر تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر

تطورات ملف سد النهضة.. السيسي: رفض أي إجراء أحادي يمس حقوق مصر في مياه النيل

القومي لتنظيم الاتصالات: دقائق مجانية لمن يشحن بوسائل الدفع الإلكتروني

AdvertisementS

الفرعون عاد للتسجيل.. محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك كريستال بالاس..فيديو

رسميا .. الزمالك يعلن عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز

الصحة: تسجيل 1420 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 85 وفاة

خبير تغذية يكشف علاقة الشوكولاتة والإصابة بـ كورونا

زوجها أراد تطليقها بفضحها.. النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقتل ربة منزل بطلخا

المالية: لا زيادة في أسعار البنزين بالسوق المحلي.. فيديو

برفقة أولادها على حمام السباحة..ابنة غادة عبد الرازق بإطلالة تخطف الأنظار

رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح يكشف أمرا مهما بشأن تناول السمك لمرضى كورونا.. فيديو

لخطورته على المخالطين.. الصحة تحرر محضرا ضد نجل ماما سناء

أعلام داعش تنتشر في شوارع طرابلس عقب سيطرة الوفاق عليها.. صور

الصين تنجح في التجارب الأولية على البشر لأول عقار ضد كورونا.. فيديو

بعد أزمة كورونا.. التنمية المحلية: مقترح غلق المحال فى مواعيد محددة ينتظر موافقة الحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمواجهة الحر وتقوية المناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالخوخ

بالأبيض.. ياسمين عبدالعزيز مع زوجها فى أحدث ظهور لهما.. شاهد

صحة الرجل.. كيف تحمي نفسك من ضعف الأعصاب؟