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منوعات

تحدث شهريا.. تعرف على ظاهرة القمر المبتسم بعد رصدها في سماء مصر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:34 م
ظاهرة القمر المبتسم
ظاهرة القمر المبتسم
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أماني إبراهيم
شهدت مصر والبلاد العربية، اليوم، ظاهرة القمر المبتسم التي تم رصدها بعد غروب الشمس.

ووفقا لما أعلنه المهندس ماجد أبو زهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، عبر المجموعة الرسمية التي تحمل نفس اسم الجمعية على مواقع التواصل الإجتماعي، حدثت هذه الظاهرة نتيجة بعض التضاريس المميزة على سطح القمر.

وعرف أبو زهرة هذه الظاهرة بأنها منطقة تسمى مير كريسيوم، أو بحر الشدائد، وعلى حد وصفه فإنها تعد فرصة لمحبي التصوير الفوتوغرافي.

وسميت هذه الظاهرة بالقمر المبتسم لأن عندما يشاهد الراصد هذه المنطقة بواسطة أجهزة التلسكوب بوضعية معينة تبدو التضاريس كوجه يبتسم.

وقال أبو زهرة: "وتظهر لتضاريس كوجه يبتسم نتيجة ظهور منطقة مير كريسيوم في مجال الرؤية وضوء الشمس، يعبر فوق الحافة الجبلية يضيء التلال المتقوسة التي تشبه (الفم) وأسفل الفوهتين اللتان تمثلان (العينين)، هذا المنظر يتكرر في بداية كل شهر قمري".
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