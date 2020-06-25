المقاولون العرب: حالة لاعب الفريق المصاب بكورونا مستقرة ورحيل طاهر محمد سيتم بشكل نهائي

قال عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، إن المدربين أيدوا أثناء اجتماع أمس قرار استئناف مباريات الدوري.





وأضاف عماد النحاس في تصريحات متلفزة على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن حالة لاعب الفريق المصاب بكورونا مستقرة للغاية، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات الطبية والاحترازية للحفاظ على الجميع.





وتابع عماد النحاس "المقاولون سيعود للتدريبات الجماعية عقب انتهاء المسحة الثانية".





وأشار عماد النحاس، إلى اتفاق مسئولي نادى المقاولون العرب على بيع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.





وكان انتشار فيروس كورونا أوقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم.