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رياضة

بيراميدز: لم نتفاوض مع طاهر محمد طاهر.. والزمالك لم يطلب عمر جابر.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:44 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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عمرو ابوبكر
كشف عمرو بسيوني، مدير لجنة التعاقدات بنادي بيراميدز، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك؛ للتعاقد مع عمر جابر، المدافع الأيمن للفريق. 

وأعلن نادي بيراميدز في وقت سابق، تجديد التعاقد مع عمر جابر حتى 2024.

وقال مدير التعاقدات في بيراميدز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت"، إن "عمر جابر يعد واحدًا من أهم اللاعبين في الفريق والقائد الثاني بعد عبدالله السعيد، قمنا بتجديد عقده لـ4 سنوات قادمة".

وأكد "لسنا من هواة البطولات الزائفة، نادي الزمالك محترف في مفاوضاته، ولديه مسئولون كبار وعلاقتنا معهم جيدة، وإذا احتاج لاعبًا يطرق الأبواب، ولم يحدث وأن تفاوض معنا من أجل ضم عمر جابر".

وأضاف "الشائعات تطاردنا والإعلام يتناول أخبار الفريق بشكل غريب، عمر جابر تحدثوا عن رحيله في صفقات تبادلية بعد التعاقد مع فتحي، واليوم نجدد له 4 سنوات، نفس الأمر يحدث مع أحمد الشناوي والحديث عن رحيله، نحن نادٍ كبير ويمتلك نجوما نحترمهم".

وواصل "نحن نادٍ منفتح على الجميع ونتواصل مع كل الناس دون أي مشاكل، عبدالله السعيد وهو من أهم لاعبي مصر حاليًا وله قيمة كبيرة ولا يقارن مع أحد عقده كان ينتهي يناير الماضي، وكان يمتلك عروضًا خارجية، وتمت مناقشتها واللاعب استمر".

وعن طاهر محمد طاهر قال "أي لاعب مميز هو هدف لنادي بيراميدز بكل تأكيد، لكن لم ندخل في أي مفاوضات رسمية للتعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب سواء مع النادي أو اللاعب". 
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