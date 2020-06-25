محافظ سوهاج يتفقد محيط لجان الثانوية ويطمئن على انتظام سير الامتحانات.. صور





وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد محيط مدارس النبوي المهندس، وطارق بن زياد بحي شرق سوهاج، ثم تفقد مدرسة أسماء بنت أبي بكر بحي غرب.





ووجه الفقي، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل، وعدم السماح بوجود أى إشغالات بمحيط المدارس، والالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأعمال التعقيم داخل اللجان وخارجها واتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية.





كما اطمأن المحافظ على إجراءات تأمين اللجان من الخارج، وتيسير حركة المرور بالشوارع الموجودة بمحيط اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأجواء المثالية لأبناءنا الطلاب لأداء الامتحانات.





يذكر أن 26 ألفا و40 طالبا وطالبة بمحافظة سوهاج قد بدأو يوم الأحد الماضى أداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 /2020 في 83 لجنة مقسمة على 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وتستمر الامتحانات لمدة شهر حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 /7 /2020.

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