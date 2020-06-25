مصاب بجلطة في المخ.. أشرف زكي يكشف لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

وكشف أشرف زكي، لصدى البلد تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف، قائلًا: "الخبر صحيح لكن الحالة ليست حرجة كما نشر على بعض المواقع".

والفنان عبد الله مشرف، ولد يوم 15 فبراير لعام 1942، حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968، ثم عُين في مسرح الطليعة وقدم العديد من المشاهد الصغيرة في بعض الأعمال المسرحية منها “عفاريت من ورق” و”الناس الطيبة” و”ليالي شهرزاد” و”الدندرمة”.

والفنان عبد الله مشرف، ولد يوم 15 فبراير لعام 1942، حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968، ثم عُين في مسرح الطليعة وقدم العديد من المشاهد الصغيرة في بعض الأعمال المسرحية منها “عفاريت من ورق” و”الناس الطيبة” و”ليالي شهرزاد” و”الدندرمة”.

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يذكر أن الفنان الكبير عبدالله مشرف كشف عن رسوبه في الثانوية العامة 3 مرات، وذلك في برنامج تليفزيوني مع الفنان أشرف عبد الباقي.





وقال عبدالله مشرف: “سقطت 3 مرات في الثانوية العامة، وفي آخر عام قررت أجتهد وأذاكر وقلت لا أريد مجموعًا فقط أريد النجاح”.



