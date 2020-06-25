AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عقب تصنيعه بمصر.. وكالة الأدوية الأوروبية توصي باستخدام ريمديسيفير لعلاج كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:11 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أوصت وكالة الادوية الأوروبية، اليوم الخميس، باستعمال عقار رمديسيفير الأمريكي، لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وكان قال الدكتور أمجد طلعت مدير عام شركة إيفا فارما، إننا حصلنا على ترخيص لتصنيع دواء ريمديسيفير في مصر، والذي بموجبه؛ يمكننا التصدير إلى 127 دولة.

وأضاف أمجد طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر، أن هذا الدواء سيكون متوفرا في مستشفيات العزل حسب تعليمات هيئة تصنيع الدواء واللجنة العلمية لوزارة الصحة خلال أيام.

وأوضح أمجد طلعت، أن هذا الدواء ليس للاستخدام في المستشفيات ولا في العزل المنزلي؛ ولكنه يستخدم في مستشفيات العزل.

وأشار إلى أن الـ"antivirus" يتم تصنيعه في بيئة خاصة وفي منطقة معزولة في المصانع وتحت ظروف محكمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 65 دولارا.. شركة أدوية في بنجلاديش تنتج علاجا لفيروس كورونا

لو مش قادر تروح المستشفى .. قائمة بالأدوية التي تساعد في علاج كورونا بالمنزل

أحمد موسى أول من أعلن استخدام دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا وإنتاجه في مصر

أحمد موسى يناشد الشركة المصنعة لعقار ريمديسيفير بتخفيض السعر

بعد الحصول على الترخيص.. تفاصيل تصنيع دواء ريمديسيفير في مصر لعلاج كورونا.. فيديو

حصل على موافقة.. إيفا فارما تتبرع بـ 1100 جرعة ريميدسفير تحت تصرف وزارة الصحة

ترشيحاتنا

بدون مكياج.. ياسمين صبري تشعل الـ سوشيال ميديا بصوة على الشاطئ

عن رفض عودة النشاط.. نجم الإسماعيلي: من حق الدولة حل مجلس إدارة أي نادٍ

بملابس البحر.. هنا الزاهد تشعل إنستجرام

رئيس الوزراء يحدد مواعيد استقبال رواد الأندية ومراكز الشباب والجيم .. تعرف عليها

المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس: السبب خلافات أسرية

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

AdvertisementS

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

الحكومة: غلق الشواطئ ومنع الأفراح.. وصالات الألعاب تستقبل الرواد من 6 صباحا لـ 9 مساءً

رئيس الوزراء يحدد مواعيد استقبال رواد الأندية ومراكز الشباب والجيم .. تعرف عليها

بدون مكياج.. ياسمين صبري تشعل الـ سوشيال ميديا بصوة على الشاطئ

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها.. تعرف عليها

عزل نفسه.. دخول رئيس السنغال الحجر الصحي للاشتباه فى إصابته بكورونا

التعليم تضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 وتطبق عليهم القانون

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

تداول امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قبعة غريبة.. سارة الشامي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مرض العصر.. أعراض خشونة الركبة وأسبابها

بنسبة 30 % .. فيروس كورونا يسبب مشاكل بالرئة حتى بعد التعافي