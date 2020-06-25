صدام جديد في إثيوبيا.. رفض إجراء انتخابات في ولاية تيجراي

رفض المجلس الانتخابي الوطني في إثيوبيا، الطلب المقدم من مجلس ولاية تيجراي لإجراء انتخابات إقليمية بالولاية.





وقالت وكالة الانباء الإثيوبية الرسمية "إينا" إن المجلس رد على طلب الولاية بالقول إنه لن تجري أي انتخابات في أي جزء من البلاد حتى يتم إعادة تقييم وباء فيروس كورونا، الذي تسبب في تأجيل الانتخابات العامة السادسة، وخلق ظروف مواتية لإجراء الانتخابات.

وتقول المعارضة الإثيوبية إن آبي آحمد وحزبه يحاولون استغلال أزمة فيروس كورونا للبقاء أطول فترة في الحكم نظرا لافتقارهم إلى أي انجازات يقدموها للشعب.





وطلبت حكومة الولاية من المجلس قبول قرارها وإجراء التحضيرات اللازمة، بما في ذلك القوى العاملة وتقديم الدعم اللوجيستي، لإجراء الانتخابات، فيما رفض المجلس وقال إنه "ليس لديه أساس قانوني لنشر القوى العاملة وتوفير الدعم اللوجستي والمواد الأخرى لدعم الانتخابات". بحسب قول الوكالة.





وكان مجلس الاتحاد قد مدد منذ حوالي اسبوعين، فترات عضوية مجالس الولايات الاتحادية والإقليمية بسبب تفشي الفيروس.





كما وافق على إجراء الانتخابات العامة السادسة في غضون 9 أشهر إلى سنة واحدة بعد إعلان الهيئات الصحية ذات الصلة للوباء أنه لن يشكل تهديدا للصحة العامة.