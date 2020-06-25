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مرأة

في نطاق 6 متر.. دراسة تحذر: الصوت العالي ينقل 1000 قطرة محملة بكورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:10 م
صدى البلد
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رشا عوني
توصلت دراسة حديثة إلى أن السعال والعطس والتحدث يمكن أن ينشر فيروس كورونا التاجي ، وبعض القطرات الناتجة عن الحديث والسعال تنتشر أكثر من ثماني أقدام (2.4 متر) في الهواء.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية ، فأكد الباحثون القائمون على الدراسة إن الثلاثة " التحدث والعطس والسعال"  يمكن أن ينشروا المرض بشكل أسرع و ينتجون قطرات تحمل الفيروس.

واكتشف الخبراء أن التحدث بصوت عالٍ لمدة دقيقة واحدة يمكن أن ينتج 1000 قطرة قادرة على حمل الفيروس التاجي ولكن العطس يمكن أن ينتج 40.000 قطرة. 

وفي الوقت نفسه ، يمكن أن ينتج السعال - أحد أكثر أعراض Covid-19 - حوالي 3000 قطرات يمكن أن تحمل الفيروس.


وأوضح العلماء القائمين على الدراسة، أنه لن تحمل جميع القطيرات الفيروس ، وأن القطرات الحاملة للفيروس لا تبقى في الهواء كثيرًا مقارنة ببقية القطرات التي قد تكون غير حاملة للفيروس وتظل متناثرة في الهواء.


وأكدت الدراسة أن القطرات التي تنتشر في الهواء من رئتي شخص ما يمكن أن يتنفسها المارة الآخرون ، ويمكن حتى أن تدور 20 قدمًا (6 أمتار) في الهواء ويمكن أن يتنفسها شخص آخر سليم ويصاب بالعدوى.  

من المعروف أيضًا أن الأشخاص قادرون على التقاط الفيروس من لمس الأسطح الصلبة ثم لمس وجوههم ، مما يسمح له بدخول الأنف أو الفم. 
في نطاق 6 متر.. دراسة تحذر: الصوت العالي ينقل 1000 قطرة محملة بكورونا
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