جهاز حماية المستهلك: حملات توعية للمواطنين عبر السوشيال ميديا

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك،أن الجهاز يعمل على إعداد حملات التوعية للمستهلكين عبر السوشيال ميديا لأنها أكثر تأثيرا.

وأكد سمير خلال حواره مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"،أن المستهلكون ينقسمون إلى نوعين هما المستهلك الواعي، والمستهلك الرشيد".

وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المستهلك يقدم شكواه إلى الجهاز ويقوم بدوه بالمتابعة للوصول إلى مصدر المنتج غير المطابق للمواصفات.

وأكد الدكتور أحمد سمير، ضرورة أن يتوافر الوعى الكافى لدى المستهلك لتجنب التعامل مع المنتجات مجهولة المصدر.

وأوضح أحمد سمير إلى ان جهاز حماية المستهلك لديه فروع في 20 محافظة، وسيتم تغطية باقى المحافظات خلال عام ونصف.