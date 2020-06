إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا.. شاهد

View this post on Instagram

الكرونا راحت لبابا لحد بيته زى ماجتلى لحد بيتى😥😥آللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فينا. يارب إشفى أبويا وعافيه وإشفينى و إشفى كل مريض يتألم 🙏🌹🌹آمين يارب العالمين 🙏 من فضلكم الدعاء ربنا يزيح عنا وعنكم الوباء والإبتلاء😢 الفيديو ده فى رمضان 2020 أى حد يتعب يتصل ب105 ويختار رقم 3 والله بيردوا على طول دكاترة محترمين.