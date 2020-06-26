فورا وبلا شروط.. فرنسا وإيطاليا وألمانيا تطالب بإنهاء كل التدخلات الأجنبية في ليبيا

عرضت قناة فرانس 24 تقرير فيديو يرصد المأساة التى يعيش فيها المواطنين فى ليبيا بسبب التدخلات الأجنبية





وقد طالبت فرنسا وإيطاليا وألمانيا بإنهاء كل التدخلات الأجنبية في ليبيا "فورا وبلا شروط" وذلك بعد أن قال الرئيس الفرنسي أن تركيا تلعب لعبة خطيرة فى ليبيا.





دعت باريس وروما وبرلين في بيان مشترك إلى إنهاء "كل التدخلات" الأجنبية في ليبيا، حاضة الأطراف الليبيين على "إنهاء المعارك ".





كما دعت الدول الأوروبية الجهات الأجنبية إلى إنهاء كل التدخلات، و" الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي".





ومن المتوقع أن يتباحث الرئيسان الفرنسي والروسي بعد ظهر اليوم الجمعة في ملف ليبيا الشائك.



