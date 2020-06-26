لحظة اندلاع حريق داخل عقار بميدان العتبة.. فيديو

التقطت عدسة صدى البلد فيديو للحظة اندلاع حريق داخل عقار بميدان العتبة.





وأظهر الفيديو، أن حريقا هائلا اندلع في شقة بالطابق الرابع، بميدان العتبة.





وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على السنة اللهب قبل الامتداد الي باقي العقارات المجاورة.





ويقوم رجال الحماية المدنية بالقاهرة الآن بعمليات التبريد بعد نجاحهم فى محاصرة كرات اللهب الذى أحدث حالة من الفزع لدى أصحاب المحلات وأهالي المنطقة .





وتبين أن النيران التهمت شقتين، ويقع أسفل العقار بنك حكومي معروف.





جار تحرير محضر واخطار النيابة للوقوف على ملابسات الحريق وسببه وحصر التلفيات.



