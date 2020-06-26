وصفه بـ "المثمر".. أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا على اجتماع الاتحاد الإفريقي عن سد النهضة

وصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اجتماع الاتحاد الأفريقي اليوم حول سد النهضة بأنه "مثمر".













وكتب آبي أحمد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "مباحثات مثمرة حول حل أفريقي لموضوع سد النهضة بين مكتب الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي وإثيوبيا والسودان ومصر".









وأضاف أحمد "كل التقدير للرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا لدوره في تسهيل تلك المباحثات رفيعة المستوى وذات الأهمية على مستوى القارة".









وسبق أن واصلت إثيوبيا تعنتها واستفزازاتها بشأن سد النهضة، حيث قال وزير خارجيتها، جيدو أندارجاشيو، إنهم مستعدون للبدء في ملء بحيرة سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان في هذا الشأن.









وأضاف أندارجاشيو في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن بلاده ستبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث"، مصر وإثيوبيا والسودان.









وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أعلنت أمس، عن إطلاق حملة على مستوى العالم، لجمع المال من الإثيوبيين بهدف إكمال بناء سد النهضة، في استفزاز واضح وتعنتها بشأن مفاوضات سد النهضة.









وأشارت الوكالة إلى أن هناك استعدادات لحملة افتراضية عالمية سيتم اطلاقها لدعم بناء سد النهضة من قبل أعضاء من المغتربين الإثيوبيين ومن وصفتهم بأصدقاء إثيوبيا.





ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة الاثنين المقبل للبحث في الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية أمس الخميس.