اليوم.. لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني يخضعون للمسحة الثانية للكشف عن كورونا

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، للمسحة الثانية للكشف عن كورونا، اليوم السبت، وذلك تمهيدًا لعودة الفريق إلى التدريبات بعد أكثر من مائة يوم توقف منذ مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.





وكان المقاولون العرب قد أجرى المسحة الأولى يوم الإثنين الماضي بحضور جميع لاعبي الفريق باستثناء سيف الدين الجزيري المتواجد حاليًا في تونس وعبد الله ياسين المتواجد في فرنسا.





ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته عقب إجراء المسحة الثانية، وكان الجهاز الفني للمقاولون قد قرر تقسيم الفريق إلى 4 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 6 لاعبين فقط يتم إعدادهم على مدار اليوم التزامًا بمبدأ التباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة اللاعبين.





ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.





وخضع جميع لاعبى المقاولون للفحص الطبي للكشف عن كورونا، حيث تم أخذ المسحة الأولى بمقر النادي، باستثناء الثنائي سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الذى يتواجد حاليًا فى تونس، وعبد الله ياسين الذى سافر إلى فرنسا ليكون مع أسرته فى بداية أزمة كورونا.