AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اليوم.. لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني يخضعون للمسحة الثانية للكشف عن كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 05:12 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
Advertisements
محمد رشاد
يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، للمسحة الثانية للكشف عن كورونا، اليوم السبت، وذلك تمهيدًا لعودة الفريق إلى التدريبات بعد أكثر من مائة يوم توقف منذ مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان المقاولون العرب قد أجرى المسحة الأولى يوم الإثنين الماضي بحضور جميع لاعبي الفريق باستثناء سيف الدين الجزيري المتواجد حاليًا في تونس وعبد الله ياسين المتواجد في فرنسا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته عقب إجراء المسحة الثانية، وكان الجهاز الفني للمقاولون قد قرر تقسيم الفريق إلى 4 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 6 لاعبين فقط يتم إعدادهم على مدار اليوم التزامًا بمبدأ التباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة اللاعبين.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

وخضع جميع لاعبى المقاولون للفحص الطبي للكشف عن كورونا، حيث تم أخذ المسحة الأولى بمقر النادي، باستثناء الثنائي سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الذى يتواجد حاليًا فى تونس، وعبد الله ياسين الذى سافر إلى فرنسا ليكون مع أسرته فى بداية أزمة كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاعبو المقاولون الأجانب يواصلون تدريباتهم في الجبل الأخضر

المقاولون لـ صدى البلد: قرار الدولة بعودة الدوري صائب.. ولدينا طموح في الحفاظ على الوصافة

المقاولون العرب: حالة لاعب الفريق المصاب بكورونا مستقرة ورحيل طاهر محمد سيتم بشكل نهائي

استعدادا للتدريبات.. المقاولون يجري غدا المسحة الثانية لكورونا

ترشيحاتنا

اكتشف بالصدفة .. تفاصيل إصابة محمد عواد حارس الزمالك بـ فيروس كورونا

ناقد رياضى: يورجن كلوب يستحق تمثالا ومحمد صلاح سيرحل فى صفقة تبادلية ..فيديو

دنيا سمير غانم لم تحسم الموافقة.. أحمد مكي يفكر في العودة بـ الكبير قوي

اجتماع طارئ لمجلس الزمالك غدا

أهم الاخبار.. إثيوبيا تتراجع عن ملء سد النهضة.. إصابة نجم الزمالك بكورونا.. حملة اعتقالات فى تركيا

طرح فيلم صاحب المقام بعد السماح بفتح دور العرض.. اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبلالين.. المصريون يحتفلون بعودة المساجد على طريقتهم الخاصة| صور

18 مصابا بكورونا.. تجمع عائلي يدمر أسرة كاملة بأمريكا| شاهد

4 مواقف أبكت نجيب محفوظ بحرقة.. وطبيب شهير سبب تسميته بهذا الاسم