إكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه.. وطلبت إعارة شوبير.. فيديو

قال إكرامى الشحات مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ، إن طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب لا يستحق مبلغ 40 مليون جنيه الذي طلبه مسؤولو ناديه.





وأضاف إكرامي عبر برنامج (اللعيب) بقناة (إم بي سي مصر): "لا أتحدث هنا عن أي شيء يتعلق برغبة الأهلي في شراء طاهر أو قدرات اللاعب ولكن لا يوجد لاعب في مصر من الأساس يستحق هذا المبلغ أو نصفه".





وأضاف: "حراسة مرمى الأهلي في حالة جيدة، وطلبت في تقريري في شهر يناير الماضي إعارة الحارس الصاعد مصطفى شوبير للحصول على فرصة المشاركة بشكل أكبر واكتساب الخبرات".





وأكد إكرامي أنه برئ من إصابة جمال عبد الحميد مهاجم الزمالك الأسبق حين كان زميله بالنادي الأهلي موضحًا أنه التقط كرة هوائية قبله وفوجئ بإصابته بكسر في قدمه بدون أن يلمسه.





وأشار إلى أن أول مكافأة حصل عليها كانت 25 جنيها من حساب صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق الشخصي، لتصديه لكرة متميزة من حمادة إمام في لقاء الزمالك.