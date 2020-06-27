AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كمامات وتباعد ومصليات خاصة.. إقامة أول صلاة فجر بمساجد القليوبية ..صور

السبت 27/يونيو/2020 - 08:26 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
شهدت العديد من مساجد محافظة القليوبية  ، إقامة أول صلاة فجر بعد وقف الصلاة في المساجد لمدة 3 أشهر، وفي إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.


وحرص المصلون على ارتداء الكمامات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل مصلٍ، وعدم التزاحم أو الاختلاط داخل المساجد، والالتزام بأماكن التباعد التى قامت إدارة كل مسجد بوضعها على المصلى للحفاظ على سلامة المصلين ورواد المسجد.

من جانبه، قال الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه تم إطلاق لجان متابعة من مديرية الأوقاف لتحديد المساجد التي تم فتحها اليوم السبت على مستوى المحافظة؛ طبقًا للقواعد والضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف.

وأشار "أبو السعود"، إلى أنه تم تطهير جميع المساجد قبل البدء فى استقبال المصلين، وجرى التأكيد على عمال المساجد بالتنبيه على مرتادي المساجد، بضرورة ارتداء الكمامات وإحضار سجادة خاصة.

وشدد وكيل الوزارة، على أنه حال عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يقوم بفتح أى مسجد أو زاوية أو مصلى بعيدا عن إشراف مديريات الأوقاف.

كمامات وتباعد ومصليات خاصة.. إقامة أول صلاة فجر بمساجد القليوبية ..صور
كمامات وتباعد ومصليات خاصة.. إقامة أول صلاة فجر بمساجد القليوبية ..صور
كمامات وتباعد ومصليات خاصة.. إقامة أول صلاة فجر بمساجد القليوبية ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتصلي في المسجد.. الأوقاف تحدد 4 شروط يجب على المصلي اتباعها

لأول مرة .. الأوقاف تسمح بالصلاة في المساجد الجديدة بعد تسليمها بدون «فرش»

حي على الفلاح تصدح في المساجد وانتهاء أذان النوازل.. إقامة الصلوات الخمس من السبت.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلاة.. تؤكد ضرورة ارتداء الكمامة واصطحاب سجادة شخصية.. والتباعد بين الصفوف

فتح المساجد في مصر .. الأوقاف تحدد شرطاً لإقامة الصلاة في الزوايا

وزير الأوقاف: تغيير صيغة الأذان فجر السبت.. وخدمة بيوت الله وضيوفها شرف لنا

عند كل صلاة.. الأوقاف توجه الأئمة بالتنبيه على إجراءات الوقاية في المساجد

ترشيحاتنا

فاتتني صلاة الفجر حاضرا .. متى أقضيها ؟

الفيروس يتحول للأضعف.. رئيس مركز الدراسات الدوائية: نعمل على 3 أدوية مضادة للفيروسات ..فيديو

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

يوسف الشريف يتصدر تويتر بعد تصريحاته..ومغردون : شابوه

تبدأ اليوم.. قرارات رئيس الوزراء بشأن رفع حظر التجول وفتح المقاهي والأندية

مصري 100%.. مدير إيفا فارما للأدوية يكشف تفاصيل عقار علاج كورونا

AdvertisementS

نصائح مهمة لخفض استهلاك الوقود في سيارتك بنسبة 40%

السبع المنجيات.. تحفظك من كل سوء وتفرج همك

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

باستثناء فئات معينة.. القابضة للسياحة: عودة جميع العاملين بالشركات التابعة بدءا من أول يوليو

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

بعد صورتها معه فى المنزل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم أبو ريدة.. محمد صلاح عقب التتويج بالدوري الإنجليزي: أتمنى لقب الهداف.. وإكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه

بعد تصنيعه في مصر.. تعرف على سعر جرعة عقار ريمديسفير.. فيديو

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

عن رفضه ملامسة الممثلات ومحمد صلاح.. تصريحات مثيرة لـ يوسف الشريف في ظهوره الأخير

ليبيا.. بوادر نزاع مسلح بين مليشيات أردوغان والوفاق في مصراتة وطرابلس

يا خيمة القذافي فضحتي وكشفتي الإخوان.. ضاحي خلفان: ليبيا فخ للفئران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تغيير شعاره لدعم المثليين.. هجوم حاد على تطبيق Linkedin

على الأرض فى الشارع.. ساندى تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

الأسرار الخمسة للتخلص من الدهون الزائدة حول الخصر.. تعرف عليها