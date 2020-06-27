كمامات وتباعد ومصليات خاصة.. إقامة أول صلاة فجر بمساجد القليوبية ..صور

شهدت العديد من مساجد محافظة القليوبية ، إقامة أول صلاة فجر بعد وقف الصلاة في المساجد لمدة 3 أشهر، وفي إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا









وحرص المصلون على ارتداء الكمامات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل مصلٍ، وعدم التزاحم أو الاختلاط داخل المساجد، والالتزام بأماكن التباعد التى قامت إدارة كل مسجد بوضعها على المصلى للحفاظ على سلامة المصلين ورواد المسجد.





من جانبه، قال الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه تم إطلاق لجان متابعة من مديرية الأوقاف لتحديد المساجد التي تم فتحها اليوم السبت على مستوى المحافظة؛ طبقًا للقواعد والضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف.





وأشار "أبو السعود"، إلى أنه تم تطهير جميع المساجد قبل البدء فى استقبال المصلين، وجرى التأكيد على عمال المساجد بالتنبيه على مرتادي المساجد، بضرورة ارتداء الكمامات وإحضار سجادة خاصة.





وشدد وكيل الوزارة، على أنه حال عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يقوم بفتح أى مسجد أو زاوية أو مصلى بعيدا عن إشراف مديريات الأوقاف.



