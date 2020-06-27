وفاة والد إعلامى سعودي شهير بفيروس كورونا

توفى والد الإعلامى السعودى حمود الفايز إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وإصابة اثنين من أسرته.









وأعلن الإعلامي السعودي، حمود الفايز، مساء أمس الجمعة، وفاة والده نتيجة إصابته بفيروس كورونا الجديد، عبر تغريدة على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، حيث قال: "يا الله يا رحيم يا الله.. والدي رحل عن هذه الدنيا.. الله يرحمك يا تاج راسي يابوي الله يرحمك.. غدًا السبت بعد صلاة الظهر، في مقبرة شمال الرياض، سيُصلى على والدي ويدفن هناك.. إنا لله وإنا إليه راجعون".









وكان "الفايز" أعلن الأسبوع الماضى فى تغريدة إصابه والده وعدد من أفراد أسرته قال فيها: "دعاؤكم لوالدي.. الذي يرقد حاليًا في المستشفى العسكري لليوم الثاني.. قبل قليل.. أكدوا لنا إصابته بالفايرالوس ’نتيجة إيجابية‘.. واثنين من أفراد أسرتي بالرياض.. بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين".









ويذكر أن وزارة الصحة السعودية، أعلنت مساء الجمعة تسجيل 3938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وتسجيل 46 حالة وفيات إلى جانب تسجيل 2589 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية في المملكة إلى 120.471 ألف حالة.



