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أخبار البلد

الصين تدعم حلا عادلا للقضية الفلسطينية بمجلس الأمن

السبت 27/يونيو/2020 - 12:36 م
سفير الصين بالقاهرة
سفير الصين بالقاهرة خلال مؤتمر سابق بالسفارة
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محمد وديع
أجرى السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج مكالمة هاتفية مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ،  السفيرخالد الهباس حيث تبادل الجانبان الرؤى حول العلاقات الصينية العربية.

وأشار السفير أن مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي ألقى كلمة خلال مؤتمر بالفيديو لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية، وأشار فيه أن الصين تدعم حل عادل ومعقول للقضية الفلسطينية .

وأكد مجددا الاقتراح الرباعي الذي طرحه الرئيس الصيني شي جينبينغ لتسوية القضية الفلسطينية في عام 2017. 

وأشار السفير لياو أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أكد أن الصين تدعم دور جامعة الدول العربية في حل أزمة ليبيا، وترحب الصين بإعلان القاهرة الذي طرحته مصر.
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