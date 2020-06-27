الصين تدعم حلا عادلا للقضية الفلسطينية بمجلس الأمن

أجرى السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج مكالمة هاتفية مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، السفيرخالد الهباس حيث تبادل الجانبان الرؤى حول العلاقات الصينية العربية.





وأشار السفير أن مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي ألقى كلمة خلال مؤتمر بالفيديو لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية، وأشار فيه أن الصين تدعم حل عادل ومعقول للقضية الفلسطينية .





وأكد مجددا الاقتراح الرباعي الذي طرحه الرئيس الصيني شي جينبينغ لتسوية القضية الفلسطينية في عام 2017.



