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أخبار العالم

العالم لن يعود للحياة الطبيعية.. بيل جيتس: لقاح كورونا الحل الوحيد لفتح الإغلاق

السبت 27/يونيو/2020 - 02:17 م
العالم لن يعود للحياة
العالم لن يعود للحياة الطبيعية.. بيل جيتس لقاح كورونا الحل
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سمر صالح
قال مؤسس مايكروسوفت، الملياردير الأمريكي بيل جيتس، إن 70 إلى 80% من سكان العالم سيتعين عليهم تناول لقاح فيروس كوفيد 19، قبل أن يحلم أي شخص بأن يعيش حياة طبيعية مرة أخرى في عالم به أشخاص يلعبون الرياضة أو يأخذون الإجازات أو يسافرون.

وكرر جيتس، قناعاته بأنه لا خيار أمام العالم في ذلك وألقي اللوم في فشل الولايات المتحدة الأمريكية بمحاصرة الفيروس، حيث ارتفع عدد الإصابات إلى ما يزيد على 2.5 مليون حالة مؤكدة وأكثر من 125000 حالة وفاة، على رفض الإدارات الأخذ بوجهة نظره في التقييد الذي نجحت فيه دول عديدة.

وعاود جيتس رفض نظرية "تسييس كورونا" التي يؤمن بها الكثير من الأمريكيين، واصفا ذلك بأنه "أمر مؤسف".

واعترف جيتس، الذي أعرب مرارا وتكرارا عن رغبته في تلقيح سكان العالم بأي لقاح يخرج من مختبرات الأبحاث التي يمولها، بأنه قد يتم طرح اللقاح قبل أن يعمل بشكل مثالي.

وقال إنه من المحتمل أن يكون اللقاح فعالا في حمايتك بشكل فردي، لكن لا يمنعك من نقله للآخرين.

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