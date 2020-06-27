بعد تعليق الصلاة 3 أشهر.. الأوقاف: المصلون أثبتوا أنهم على وعي كامل بالمرحلة التي نمر بها

قالت وزارة الأوقاف، إن رواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا؛ وذلك بعد متابعة أول صلاة جماعة بعد تعليقها في المساجد لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأضافت وزارة الأوقاف، فى بيانها اليوم، السبت، أن رواد المساجد ملتزمون بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف والتي من أهمها "الوضوء في المنزل ، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة".

وتؤكد وزارة الأوقاف، أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.