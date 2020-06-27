أرملة الشهيد الرائد أحمد جمعة: القصاص من المسماري بداية للقضاء على الإرهاب بالحدود المصرية الليبية

أكدت أرملة الشهيد رائد الشرطة أحمد عبد الفتاح جمعة الذى اُستشهد فى أغسطس 2017 أثناء مشاركته في حملة على معسكر للإرهابيين بمنطقة جبال أبو تشت بمحافظة قنا، أن قرر القصاص من الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسمارى وإعدامه اليوم بداية قوية للقضاء على الإرهابيين وتطهير مصر منهم، والقصاص من القتلة.





وأضافت أرملة الشهيد أحمد عبدالفتاح، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المسماري إرهابى خطير ساهم فى عدة عمليات إرهابية على الحدود المصرية الليبية، ومنها العملية التي اُستشهد فيها زوجى الرائد أحمد جمعة ابن محافظة قنا.





أكدت أن أهالى الشهداء ينتظرون انتصار الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر وبسط سيطرته على كافة الأراضى الليبية، وبعد تنفيذ الحكم نقول إن مصر وليبيا انتصرتا على الإرهاب.





وأكدت أن الإرهابيين هم قتلة وسافكو دماء والقصاص منهم واجب وطنى وشرعى، وأن نهايتهم أوشكت وستكون على يد الجيش المصرى العظيم لأن "مصر مبتسبش حق ولادها".



