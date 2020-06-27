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حوادث

أرملة الشهيد الرائد أحمد جمعة: القصاص من المسماري بداية للقضاء على الإرهاب بالحدود المصرية الليبية

السبت 27/يونيو/2020 - 03:32 م
الارهابي الليبي عبد
الارهابي الليبي عبد الرحيم المسمارى
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جودت عيد

أكدت أرملة الشهيد رائد الشرطة أحمد عبد الفتاح جمعة الذى اُستشهد فى أغسطس 2017 أثناء مشاركته في حملة على معسكر للإرهابيين بمنطقة جبال أبو تشت بمحافظة قنا، أن قرر القصاص من الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسمارى وإعدامه اليوم  بداية قوية للقضاء على الإرهابيين وتطهير مصر منهم، والقصاص من القتلة.


وأضافت أرملة الشهيد أحمد عبدالفتاح، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المسماري إرهابى خطير ساهم فى عدة عمليات إرهابية على الحدود المصرية الليبية، ومنها العملية التي اُستشهد فيها زوجى الرائد أحمد جمعة ابن محافظة قنا.


أكدت أن أهالى الشهداء ينتظرون انتصار الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر وبسط سيطرته على كافة الأراضى الليبية، وبعد تنفيذ الحكم نقول إن مصر وليبيا انتصرتا على الإرهاب.


وأكدت أن الإرهابيين هم قتلة وسافكو دماء والقصاص منهم واجب وطنى وشرعى، وأن نهايتهم أوشكت وستكون على يد الجيش المصرى العظيم لأن "مصر مبتسبش حق ولادها". 


كانت فضائية "إكسترا نيوز"، أفادت بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي عبد الرحيم المسمارى العقل المدبر لحادثة الواحات.

وأدين الإرهابي عبدالرحيم المسماري بالانضمام إلى جماعة "كتائب درع الطغاة" والتي تتبع تنظيم الفتح الإسلامي، والتي أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع المؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتي تهدف إلى إحياء تنظيم المليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بدولة ليبيا.

كما تمت إدانته بالاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتحدت إرادتهم على ارتكاب جرائم قتل ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية وإتلاف اسلحتهم ومعداتهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية في الدولة المصرية.

وأدين أيضا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لستة عشر من ضباط وأفراد الشرطة المدنية من قوة مأمورية مداهمة الواحات البحرية بتاريخ 20 أكتوبر 2017 ، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق أرواح المجني عليهم وكل من عساه أن يتواجد من قوات المداهمة لمكان تمركزهم بمنطقة الواحات البحرية، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات وترقبوا وصول المجني عليهم من أماكن مرتقعة على التباب بمنطقة الحادث، وما أن ظفروا بهم حتى أمطروهم بوابل من الطلقات النارية والقذائف من مختلف الأسلحة حيازتهم قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد اقترنت تلك الجنايات بأخرى عاصرتها وهى شروعهم في قتل إثنى عشر من ضباط وأفراد الشرطة المدنية عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

كما أدين المتهم بخطف وإحتجاز وأخرون المجني عليه النقيب شرطة مدنية محمد علاء الحايس رهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أداء أعمالها وبغية الحصول منها على ميزة بإرغامها على إبداله بأحد التكفيريين المقبوض عليهم والمحتجزين قانونيا ، والذي تم تحريره بواسطة قوات مكافحة الإرهاب.

وأدين المتهم بتهمة السرقة بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية والمملوكة لوزارة الداخلية..وأدين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم في الدولة المصرية.
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