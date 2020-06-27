AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

هاله السعيد: دراسة توطين بعض المنتجات بدلا من استيرادها

السبت 27/يونيو/2020 - 03:51 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم حصر شامل للواردات المصرية.

ونوهت بأنه جارٍ حاليا العمل بشكل جادى على دراسة المنتجات التي يمكن أن يتم توطينها محليا وذلك من أجل تقليل الواردات من الخارج، لافتة إلى أن هذا سيدعم الصناعة المحلية وإحلال الصناعة المحلية بديلا عن المستورد. 


وأضافت هالة السعيد، أثناء اجتماع حول ريادة الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم، السبت، أن معدلات النمو المتوقع تحقيقها فى الربع الأخير من عام 2019 – 2020 وذلك فى ظل أزمة كورونا هو  3.7%.

وأشارت إلى أنه فى حال استمرار أزمة كورونا سيصل معدل النمو بين 3 – 3.5% وهذا بشكل تقديرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة الصناعة المصرية.. الحكومة تبحث تصنيع مكونات الإنتاج محليا.. والبرلمان: أزمة كورونا تفتح أسواقا جديدة أمام المنتج المصري

بعد خطة التعايش مع كورونا.. نواب يؤكدون عودة ارتفاع معدل النمو.. ويكشفون عن التحديات الاقتصادية الفترة المقبلة

الاتصالات والتكرير الأعلى نموا .. مجلس الوزراء: 105 مليارات جنيه خسائر الناتج المحلي بسبب كورونا

الحكومة: انخفاض نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% والصناعة لـ 12.2% في الناتج المحلي

الحكومة: 105 مليارات جنيه خسائر بسبب فيروس كورونا .. 4% معدل نمو متوقع بعد أزمة الفيروس .. وارتفاع التضخم في أبريل بسبب شهر رمضان

وزيرة التخطيط تعلن تفاصيل أهم مؤشرات الاقتصاد عن الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: الملايين قد يفقدون حياتهم في الخريف بالموجة الثانية لفيروس كورونا

من بينها القتل العمد وحادث الواحات واحتجاز الحايس.. قائمة تهم الإرهابي عبد الرحيم المسماري

بعد مرور 14 يوما.. زوج داليا البحيرى يجرى مسحة كورونا.. تفاصيل

لأول مرة.. الاتحاد الأوروبي يدافع عن اليونان ويرد على تهديدات تركيا وينذر بعقوبات محتملة

تحذير خطير.. الموجة الثانية لكورونا تستهدف الشباب تحت سن 40 عاما

دون أي زيادة مالية.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع فايلر لتجديد تعاقده لمدة موسم

AdvertisementS

سعره 500 جنيه ويتاح بالأسواق الأسبوع المقبل.. التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري لـ علاج كورونا

بتهم تتعلق بممارسة الجنس مع الأطفال.. حبس مستشار سابق غير رسمي لـ ترامب

بالنقاب .. وصول سما المصري لحضور جلسة الحكم عليها بتهمة الفسق والفجور

بعد استقرار حالتها.. سر فرحة ابنة رجاء الجداوى

تحلل جسدها في السرير والتهمته الفئران.. أب يحرم ابنته من الطعام حتى الموت.. صور

سما المصري تدخل في نوبة شديدة من البكاء عقب الحكم بحبسها ٣ سنوات

رئيس الوزراء الإثيوبي: اتفقنا على إرجاء عملية ملء السد لمدة أسبوعين

المجمع المقدس: تأجيل فتح كنائس القاهرة والإسكندرية لـ منتصف يوليو

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز

حكاية برج جرجا الشهير.. الدولة تنتصر للقانون وتستعيد هيبتها في سوهاج.. صور

وزير الموارد المائية الإثيوبي: اتفاق نهائي مع مصر والسودان حول سد النهضة خلال أسبوعين

نصائح مهمة لخفض استهلاك الوقود في سيارتك بنسبة 40%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرض الفتاك.. كل ما تريد معرفته عن التصلب الجانبي الضموري

بملابس بدوية.. نسرين طافش بإطلالة مختلفة تخطف الأنظار.. شاهد

مواصفات بي إم دبليو bmw x5 2020 الجديدة بعد طرحها في مصر.. صور