هاله السعيد: دراسة توطين بعض المنتجات بدلا من استيرادها

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم حصر شامل للواردات المصرية.

ونوهت بأنه جارٍ حاليا العمل بشكل جادى على دراسة المنتجات التي يمكن أن يتم توطينها محليا وذلك من أجل تقليل الواردات من الخارج، لافتة إلى أن هذا سيدعم الصناعة المحلية وإحلال الصناعة المحلية بديلا عن المستورد.









وأضافت هالة السعيد، أثناء اجتماع حول ريادة الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم، السبت، أن معدلات النمو المتوقع تحقيقها فى الربع الأخير من عام 2019 – 2020 وذلك فى ظل أزمة كورونا هو 3.7%.



