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أخبار البلد

جولات ميدانية لـ المحافظين للتأكد من تطبيق ضوابط فتح المقاهي والمطاعم.. شاهد

السبت 27/يونيو/2020 - 03:53 م
جولات المحافظين
جولات المحافظين
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ايمان البكش
تابعت وزارة التنمية المحلية إجراءات فتح المقاهي والمطاعم بالمحافظات، وقام المحافظون فى السويس والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والوادي الجديد والمنيا والمنوفية وقيادات المحليات بجولات ميدانية للتأكد من تنفيذ الإجراءات والالتزام بالاشتراطات التي وضعتها الحكومة لإعادة فتح المقاهي والمطاعم.


ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة عن الحكومة فيما يخص عملية تنظيم الفتح التدريجي المنضبط من اليوم، السبت، لبعض الأنشطة والمنشآت، التي تقدم خدمات للمواطنين، وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريا وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة.


وقال وزير التنمية المحلية، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستقوم بتنفيذ كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية الصادرة عن مجلس الوزراء والجهات المعنية بكل حزم وعدم التهاون مع أي مخالفات يتم رصدها.


وأعلن شعراوي أنه تم تشكيل لجان من الوزارة والمحافظات للمرور المفاجئ والتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، لافتًا إلى متابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مع غرف العمليات بالمحافظات لتنفيذ الاشتراطات الصادرة عن الحكومة والسلطات المختصة والتأكد من تنفيذها.


وأوضح أنه سيتم البدء في تنفيذ تلك الضوابط من اليوم، السبت، وحتى إشعار آخر، على أن تكون ساعات استقبال الجمهور (الجلوس) من  السادسة صباحًا حتى العاشرة مساءً، وغلق المحال التجارية في المواعيد المحددة في التاسعة مساءً وألا تزيد نسبة الإشغال على ٢٥٪؜ من الطاقة الاستيعابية مع الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى وعدم تقديم الشيشة.


وشدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات بكل حسم وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإداري للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.
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