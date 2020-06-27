1.65 مليون جنيه مساعدات مالية من صناع الخير للأسر الأولى بالرعاية في الأقصر

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية فى توزيع المرحلة الثانية من إجمالى مساعدات مالية قيمتها 1.65 مليون جنية على 1098 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الأقصر ضمن مبادرة حماية والتى أطلقتها تحت رعاية مجلس الوزراء وبإشراف من السيدة الوزيرة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.

وأكد الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية أن المؤسسة انتهت من توزيع المرحلة الأولى من المساعدات بشكل كامل، بقيمة مالية 550 الف جنيه بواقع 500 جنيه شهريا تم توزيعها على 1098 أسرة من محافظة الأقصر، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية، وسيتم استكمال توزيع المساعدات المالية على الأهالى بالمحافظة الشهر القادم ضمن بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس لتقديم المساعدات المالية على الأسر الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا على مدار ثلاثة أشهر.

وأضاف عبد الجليل أن المؤسسة قامت ضمن مبادرة حماية بتوزيع 2100 كرتونة مواد غذائية، تم تسليمها للأسر الأكثر احتياجا داخل قرى محافظة الأقصر،شمل التوزيع فيها الأرامل والمطلقات والعمالة غير المنتظمة، أيضا تم توزيع 1300 حقيبة وقاية على الأهالى بالمحافظة ، كما تم توزيع 9 كراتين للوقاية من فيروس كورونا على 9 دور أيتام ورعاية مسنين بالتعاون مع الشركه المصرية الأتصالات.

يذكر أن المؤسسة قامت وضمن مبادرتها عنيك فى عنينا بتنظيم قوافل طبية داخل المحافظة للكشف على أمراض العيون وإجراء عدد من العمليات منها مياه بيضاء وزرقاء وزرع قرنية، كما تم تسليم عدد من النظارات الطبية، بالإضافة إلى عمل مشروعات تنموية داخل المحافظة لمساعدة الأهالى تم خلالها توزيع رؤس ماشية عليهم.