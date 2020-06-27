لا استبعاد لأحد.. وزيرة التضامن: ندرس موقف العاملين في المؤسسات الصحفية والقطاع الخاص من العلاوات الخمس

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ، إنه يتم دراسة موقف القطاع الخاص في صرف العلاوات الخمس، ولن يستبعد أحد من العلاوات الخمس .





وأضافت نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المؤسسات الصحفية لها طبيعة خاصة لأن لها تمويلا جزئيا من الدولة .





وأشارت نيفين القباج إلى أنه تم تكليف قيادات صندوق العاملين في القطاع العام والخاص بدراسة موقف العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية من صرف العلاوات الخمس.





وأكدت نيفين القباج أن العاملين في المؤسسات الصحفية هم شركاء بالنسبة لنا، ونعمل على الحفاظ على الوضع القانوني لهم.





واستطردت نيفين القباج، ندرس موقف العاملين في المؤسسات الصحفية لصرف العلاوات الخمس، مضيفة نهتم بكل أصحاب المعاشات في أي قطاع عام او خاص او مؤسسات صحفية.