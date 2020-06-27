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فن

في انتظار لقب الهداف للمرة الثالثة.. هند صبري تهنئ محمد صلاح للتتويج بالدوري الإنجليزي

السبت 27/يونيو/2020 - 09:36 م
صلاح ، هند صبرى
صلاح ، هند صبرى
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محمد بدران _ اسماء الحسيني
حرصت الفنانة هند صبرى على تهنئة، الفرعون المصرى محمد صلاح بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي.

ونشرت هند صبرى صورة لها بصحبة محمد صلاح وعلقت قائلة: "مبروك فوز فخر العرب محمد صلاح مع فريقه ليفربول ببطولة الدوري الانجليزي.

وأكملت: "تمنياتي بالتوفيق الدائم.. ودعائي أن تستمر مصدر فخر لنا كعرب... في انتظار لقب الهداف للمرة الثالثة".

وأهدى تشيلسي الإنجليزي ، لقب الدوري إلى ليفربول بعد فوزه على ضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي.

فوز البلوز منح الريدز المحترف في صفوفه محمد صلاح لقب البريميرليج الغائب عنهم منذ 30 عاما .

وبخسارة فريق مانشستر سيتي ، توج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما دون الحاجة للعب الجولة المقبلة أمام السيتيزن يوم الخميس الموافق 2-7. 

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 89 نقطة وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 54 نقطة.

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مبروك فوز فخر العرب محمد صلاح مع فريقه ليفربول ببطولة الدوري الانجليزي. تمنياتي بالتوفيق الدائم ..ودعائي أن تستمر مصدر فخر لنا كعرب ... في انتظار لقب الهداف للمرة الثالثة Congratulations to Mo Salah and his team for winning with Liverpool the English Premier League! I’m wishing you success and to stay forever a source of pride for us Arabs. Expecting you to earn the top scorer title for the third time ! @mosalah #liverpool #mosalah #mosalahfans #premierleague #HendSabry #Hendsabryfans #محمد_صلاح #محمد_صلاح_فخر_العرب #هند_صبري

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