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وزيرة التضامن: ندرس موقف العاملين بالمؤسسات الصحفية من صرف العلاوات الخمس.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 10:01 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لم يتم استبعاد القطاع الخاص من الاستفادة من العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن الأمر تتم دراسته.

وأضافت نيفين القباج في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم"، أن المؤسسات الصحفية ليست قطاع خاص أو جهة حكومة وإنما لها طبيعة خاصة لأن لها تمويلًا جزئيًا من الدولة، موضحة أنه تم تكليف قيادات صندوق العاملين في القطاعين العام والخاص لدراسة موقف العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية من صرف العلاوات الخمس.

وتابعت القباج،: "حريصون على مصالح أصحاب المعاشات ونسعى للحصول على حقوقهم وامتيازاتهم" موضحة أن العاملين في المؤسسات الصحفية هم شركاء بالنسبة لنا ونعمل على الحفاظ على الوضع القانوني لهم، لافتة إلى أنه تم التواصل مع نقيب الصحفيين والمؤسسات الصحفية والقطاع الخاص لبحث علاوات أصحاب المعاشات ودراسة قانونية دقيقة لهذا الموقف.

وتابعت القباج "مفيش بينا خلاف والدراسة ماشية والتواصل بينا ماشي وبين القطاعين الخاص والمؤسسات الصحفية، دراسة الموقف قانونيًا وحسابيًا واقفة"، مضيفة: "مصر كلها فرحت بالعلاوات الخمس ومجتش على القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية".
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