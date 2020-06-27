وزيرة التضامن : صرف العلاوات الخمس للقطاع الخاص خلال شهر

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم تأجيل صرف العلاوات الخمس المخصصة للقطاع الخاص، لتصرف خلال مدة لا تزيد عن شهر.









وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، : "بما إن القيادة السياسية انحازت لأصحاب المعاشات، فهناك 2.4 مليون شخص هيقبضوا، و 131 ألف سيتم تقنين أوضاعهم".





وذكرت أن موقع التأمينات تعرض لـ"هاكر"، قبل تدخل وزارة الاتصالات لإصلاحه، مضيفة: "القطاع الخاص مؤجل لفترة قصيرة، وسيشمل المؤسسات الصحفية.. وما قيل عن استبعاد المؤسسات الصحفية غير صحيح وهي مدرجة، ضمن المعاشات مع القطاع الخاص".