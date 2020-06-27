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بُني في سقطة من الزمن.. محافظ سوهاج: برج جرجا لا يصلح للسكن

السبت 27/يونيو/2020 - 11:05 م
برج جرجا
برج جرجا
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عبد الخالق صلاح
علق اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، على إزالة برج شاهق مخالف فى مركز جرجا مكون من 10 طوابق وبه 60 شقة، قائلًا:"هذا البرج بنى فى سقطة من الزمن  عام 2012 "، مشددًا على أن مالكه لم يتقدم بترخيص مطلقًا ولم يأخذ أي موافقة لانشائه، بالإضافة إلى أنه تعدى على حرم الطريق العام.


وأضاف "الفقى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أن الجهات الإدارية وقتها قامت بدورها وحررت مخالفات لهذا البرج، ولكن الجميع يعلم الأوضاع الأمنية فى البلاد فى تلك الفترة الزمنية.


وأوضح محافظ سوهاج، أن السبب وراء إزالة البرج بالطرق اليدوية وليس المتفجرات خوفا على الطريق السريع المواجه للمبنى.


لافتًا إلى أن معايير الآمن فى البرج شبه معدومة، وظهر ذلك خلال عملية الهدم اليدوى، وتابع:"مكنش عندنا مشكلة أننا نتصالح لو مش هيترتب ضرر على ذلك.. ولكن البرج لا يصلح للاستخدام بسبب غياب السلامة السكانية".


ولفت محافظ سوهاج، إلى أن الجدل الكبير الذى أثير حول هذا البرج، يؤكد أنه كانت هناك نية لتعجيز يد الدولة عن تنفيذ قرار الإزالة، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أنه مخالف منذ 7 سنوات، ولا توجد شقة واحدة تم شغلها.
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