AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبوريدة: دعم الاتحادات بـ 1.5 مليون دولار.. وتأجيل أمم إفريقيا وارد.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 11:38 م
هاني أبوريدة
هاني أبوريدة
Advertisements
حسام الحارتي

قال هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلي للفيفا وعضو المكتب التنفيذي بالكاف ، أن كافة السينارهات مطروحة لتحديد مصير البطولات الإفريقية.

وأضاف هاني أبوريدة في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن من المتوقع تأجيل البطولة الإفريقية بالكاميرون نظرا للظروف الحالية .

 

وتابع هاني أبوريدة :"الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، دعم الاتحادات الاهلية بمليون و500 الف دولار لمواجهة أزمة كورونا .

اقرأ أيضا.. بـ 15 مليون جنيه.. مدافع بيراميدز ينتقل لـ الزمالك

واوصل:" الاتحاد الدولي لايجبر أي دولة على استئناف النشاط الرياضي في ظل انتشار فيروس كورونا ولكن يساعد الأندية على العودة من جديد.

وأتم:" كنت أتمني الاجتماع بالمدربين قبل رؤساء الأندية لتفاهم وجهات النظر ".

وأكد هاني أبو ريدة أن الهدف الحقيقي في الوقت الحالي هو إعادة النشاط الرياضي داخل مصر.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقاير: هاني أبوريدة يفاجئ الجميع وينوي الترشح لـ رئاسة الكاف

هاني أبوريدة يوضح رأيه في استئناف الدوري.. فيديو

الأهلي يتسلم 350 ألف دولار من الكاف.. ويشكر هاني أبوريدة

هاني أبو ريدة: لم يتم تحديد موعد البطولات الأفريقية وعودة الدوري صعبة ..فيديو

المقاولون العرب: لدينا الأحقية في خوض البطولات الإفريقية في حالة إلغاء الدوري.. فيديو

رئيس اتحاد السلة: عودة النشاط منتصف أغسطس

ترشيحاتنا

بُني في سقطة من الزمن.. محافظ سوهاج: برج جرجا لا يصلح للسكن

برشلونة يسقط بتعادل قاتل مع سيلتا فيجو ويمنح هدية ثمينة لـ ريال مدريد..فيديو

الفيروس بدأ يضعف.. هانى الناظر: نسبة الشفاء من كورونا سترتفع خلال الفترة المقبلة بسبب الحر

أمام عينيه.. وفاة شقيق مدير مستشفى الصدر بالإسماعيلية بفيروس كورونا

بفستان أخضر منفوش.. فيفي عبده تحتفل بـ ٧ ملايين متابع على إنستجرام

بعد إصابته بكورونا.. محمد عواد: مفيش حد بيتاجر بالمرض ومنتظر نتيجة مسحة زوجتى وابنى

AdvertisementS

اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف بطولة الدوري المصري رسميا.. فيديو

بـ 15 مليون جنيه.. مدافع بيراميدز ينتقل لـ الزمالك

بسبب عمولة الوكيل.. أزمة حمدي النقاز والزمالك تتجدد .. مستند

مش هشتغل في الزمالك ولو مش هلاقي آكل.. أحمد ناجي يوضح حقيقة تصريحه لـ صدى البلد

عشقت الزمالك بسبب حازم إمام.. أوباما: خالد جلال غير في مسيرتي.. فيديو

تطورات جديدة.. تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك الطارئ 48 ساعة

أخبار الزمالك| تأجيل الاجتماع الطارئ.. شروط كاسونجو للرحيل.. حقيقة ضم غيلان الشعلالي

الزمالك يكشف حقيقة اقترابه من ضم غيلان الشعلالي

برشلونة يسقط بتعادل قاتل مع سيلتا فيجو ويمنح هدية ثمينة لـ ريال مدريد..فيديو

أخبار الأهلي| اتفاق نهائي لـ تجديد عقد فايلر.. تدريبات قوية لـ الشناوي وشوبير

أخبار الرياضة | برشلونة يسقط.. ومانشستر يونايتد يتأهل لنهائي كأس الاتحاد.. وتطورات في اجتماع مرتضى منصور المؤجل

مدرب جامبيا لـ صدى البلد: أتطلع لتدريب منتخب مصر.. والضغط يمنع محمد صلاح من التألق مع الفراعنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المحلات.. طريقة تحضير البقلاوة في المنزل

لصيف على الموضة.. نصائح مهمة لكل فتاة عند اختيار الملابس

بملابس كاجوال.. رزان مغربي تتألق بإطلالة بسيطة