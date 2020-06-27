أبوريدة: دعم الاتحادات بـ 1.5 مليون دولار.. وتأجيل أمم إفريقيا وارد.. فيديو

قال هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلي للفيفا وعضو المكتب التنفيذي بالكاف ، أن كافة السينارهات مطروحة لتحديد مصير البطولات الإفريقية.

وأضاف هاني أبوريدة في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن من المتوقع تأجيل البطولة الإفريقية بالكاميرون نظرا للظروف الحالية .

وتابع هاني أبوريدة :"الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، دعم الاتحادات الاهلية بمليون و500 الف دولار لمواجهة أزمة كورونا .

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واوصل:" الاتحاد الدولي لايجبر أي دولة على استئناف النشاط الرياضي في ظل انتشار فيروس كورونا ولكن يساعد الأندية على العودة من جديد.

وأتم:" كنت أتمني الاجتماع بالمدربين قبل رؤساء الأندية لتفاهم وجهات النظر ".

وأكد هاني أبو ريدة أن الهدف الحقيقي في الوقت الحالي هو إعادة النشاط الرياضي داخل مصر.