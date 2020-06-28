نشرة مرور الجيزة.. أماكن الزحمة الصباحية في الشوارع والميادين

استعرضت مصادر مرورية، حركة السير الصباحية اليوم الأحد في شوارع وميادين الجيزة.





وقالت المصادر إن طريق كورنيش النيل يشهد استقرارا مروريا على مناطق البحر الأعظم وشارع النيل السياحي والعجوزة والكيت كات، مع بطء في الحركة بمناطق الدقي وإمبابة.





وكذلك ترتفع الكثافات المرورية على محور صفط اللبن في القادم من الطريق الدائري بإتجاه الجامعة، وكذلك كوبري ثروت حتى مناطق كلية الفنون الجميلة.





وظهرت كثافات مرورية على محور ٢٦ يوليو أعلى مناطق ميت عقبة وسفنكس في القادم من ميدان لبنان بإتجاه القاهرة.





كما يشهد كوبري الدقي وشارع التحرير بطء في الحركة المرورية، مع استقرار المرور في شارع البطل أحمد عبدالعزيز وشارع جامعة الدول العربية.





وظهرت كثافات مرورية مرتفعة على كوبري ٦ أكتوبر في القادم من شارع البطل أحمد عبد العريز وحتى أعلى مناطق العجوزة.





ويشهد شارع الهرم بطء في الحركة المرورية بإتجاه ميدان الجيزة، مع استقرار في حركة المرور بشارع فيصل.



