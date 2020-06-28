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رياضة

سيزا يجتمع بلاعبي الأهلي وجلسة جيم لـ صالح جمعة

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش.

وانطلق مران المجموعة الأولى في الثامنة والنصف صباحا، وفقا الجدول التدريبي الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

فيما خاض صالح جمعة جلسة في الجيم على هامش المران.

وضمت المجموعة الأولى من اللاعبين في مران اليوم كلا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.

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