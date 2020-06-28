صحة الدقهلية تعلن تقديم خدمة الغسيل الكلوي لأطفال المستشفى الجامعي



أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى تصريحات صحفية له اليوم، الأحد، عن بدء تقديم خدمة الغسيل الكلوي لـ 65 طفلا بمستشفى المنصورة العام الجديد، وذلك نظرا لتوقف الخدمة المؤقت بمستشفى الأطفال الجامعي لوجود أعمال صيانة وتطوير بالوحدة.









وقال إنه تم تجهيز قسم الكلى بمستشفى المنصورة الدولى لتقديم الخدمة اللازمة وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع مستشفى الأطفال الجامعي لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للأطفال.



وأضاف أنه تم استقبال الأطفال الجدد من خلال حفل بسيط للترحيب بالأطفال، وتقديم الهدايا لهم، وذلك حرصا على الحفاظ على الجانب النفسي لهم والتخفيف من آلامهم.







كما وجه وكيل الوزارة بتذليل جميع العقبات وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لأجل تقديم أفضل خدمة صحية لازمة لهم.