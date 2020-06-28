هنادى مهنا تخطف الأنظار على شاطئ البحر.. شاهد

شاركت الفنانة هنادي مهنا متابعيها صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت هنادى وهى تستمتع بالعطلة الصيفية وجلوسها أمام البحر مرتدية بدى كت باللون الأحمر مع شعر منسدل بطريقة عشوائية، وهو ما نال إعجاب متابعيها.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادى مهنا مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.
والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.